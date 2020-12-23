Хто скористався правом на податкову знижку

На початок грудня у період деклараційної кампанії 2020 року правом на податкову знижку скористалися 4833 жителі Тернопільщини. За цей час вони задекларували 67,4 мільйона гривень витрат.

Більшість із них (3924 наших краян) подали декларації на отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання. Повернути надмірно сплачений податок на доходи фізичних осіб за сплачені страхові внески за договорами довгострокового страхування життя виявили бажання 830 осіб.

Правом на податкову знижку у зв’язку зі сплатою відсотків за іпотечними кредитами та понесеними витратами по оплаті допоміжних репродуктивних технологій та усиновленню дітей скористалися відповідно 33 та 12 жителів Тернопільщини.

Повернуть кошти й десятьом декларантам, які понесли витрати у зв’язку з переобладнанням транспортних засобів, а також тринадцяти особам, котрі сплачували видатки на будівництво (придбання) доступного житла.

Після перерахунків жителям Тернопільщини вже повернули 11,8 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб.

Фото відділу пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області