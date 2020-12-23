Кубки і призи від Миколая

Наприкінці минулого тижня в Гусятині на майданчику зі штучним покриттям протягом двох днів визначали найсильніших у першості з мініфутболу, присвяченій Дню Святого Миколая. У турнірі за коловою системою взяли участь п’ять команд.

Напружені баталії завершилися тріумфом студентів Гусятинського коледжу Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя. Друге місце вибороли аматори з «Мехзаводу», а третє забронювала за собою Гусятинська дитячо-юнацька спортивна школа.

Лауреати нагороджені кубками, почесними відзнаками, а учасники першості — медалями і відзнаками обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото з архіву організаторів