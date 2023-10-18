За переваги господарів

Нещодавно на майданчиках зі штучним покриттям Західноукраїнського національного університету визначилися лауреати відкритого кубка тернопільського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» з мініфутболу. Крім чотирьох команд господарів, за нагороди сперечалися дорослі та молоді атлети віком до 21-го року з Львівської, Івано-Франківської і Хмельницької областей.

Тернопільські аматори шкіряного м’яча виявилися не надто гостинними, здобувши перемоги в обох вікових групах. Серед молодших не було рівних колективу на чолі з капітаном Максимом Мазурчуком, а серед старших тріумфувала команда Івана Кілика, а друге місце Назарові Ухману та його партнерам по грі.

Переможців і призерів нагородили кубками, медалями і грамотами. Колектив «Інваспорту» висловив щиру вдячність керівництву вишу за надання для змагань майданчиків.

На фото: щасливі переможці після церемонії нагородження.

Фото організаторів