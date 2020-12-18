Податкова застава діє від 3060 гривень

Законом України від 4 грудня 2020 року за номером 1072-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2» збільшено суму податкового боргу, відносно якої застосовуються заходи стягнення з 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020 гривень) до 180 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян відповідно — 3060 гривень. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

До такої суми податкового боргу органи ДПС не будуть направляти боржнику податкові вимоги та застосовувати заходи стягнення. Також майно боржників не буде передаватися в податкову заставу в разі, якщо загальна сума податкового боргу не перевищуватиме 3060 гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області