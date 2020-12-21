Податкова знижка за сплату процентів з іпотечного житлового кредиту

Згідно з підпунктом 166.3.1 пункту 166.3 статті 166 Податкового кодексу України (ПКУ) платник податку на доходи фізичних осіб має право включити до податкової знижки у зменшення свого оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 ПКУ, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати, зокрема, частину суми процентів, сплачених ним за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до статті 175 ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 175.1 статті 175 ПКУ платник податку — резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги).

Копії зазначених у підпункті 166.2.1 пункту 166.2 статті 166 ПКУ документів (окрім електронних розрахункових документів) надаються разом із податковою декларацією про майновий стан і доходи, а оригінали не надсилаються контрольному органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого ПКУ.

Якщо відповідні витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, платник податків зазначає в податковій декларації лише реквізити електронного розрахункового документа.

Для підтвердження суми сплачених процентів за користування іпотечним житловим кредитом в обов’язковому порядку мають бути надані платіжні або розрахункові документи, в яких чітко зазначено суму сплачених процентів за користування іпотечним кредитом, та прізвище, ім’я, по батькові саме платника податку як платника цих процентів.

Основними нормативно-правовими актами в кредитних питаннях є Цивільний кодекс України (ЦКУ) та Закон України «Про банки і банківську діяльність» із змінами та доповненнями.

Згідно із статтею 1055 ЦКУ кредитний договір укладається в письмовій формі. Кредитний договір, укладений з недотриманням письмової форми, вважається нікчемним.

Відповідно до статті 3 Закону України від 5 червня 2003 року за номером 898-IV «Про іпотеку» іпотека виникає на підставі договору, закону або рішення суду.

Якщо умовами кредитного договору передбачено погашення кредиту шляхом ануїтетних платежів і в платіжному або розрахунковому документі зазначається лише загальна сума виплат без розбивки на проценти і основну суму боргу, то в платника податку відсутні підстави для включення до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року частини суми процентів, сплачених ним за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно статті 175 ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області