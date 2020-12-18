За одноразову матеріальну допомогу єдиний внесок не сплачують

Повідомлення головного управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до пункту 2 статті 1 Закону України від 4 грудня 2020 року за номером 1071-ІX «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» соціальна підтримка застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 у 2020 році реалізується, зокрема, у формах:

— одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам — одноразової виплати держави у зв’язку із втратою частини заробітної плати найманими працівниками суб’єктів господарювання, робота яких тимчасово зупинена внаслідок запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, та у зв’язку із втратою частини доходу фізичними особами-підприємцями, економічна діяльність яких підпадає під обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), що призводить до їх тимчасового зупинення;

— одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання — одноразової виплати держави суб’єктам господарювання задля збереження робочих місць із метою виплати найманим працівникам суб’єкта господарювання одноразової матеріальної допомоги в період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Перелік основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), що призводять до тимчасової зупинки роботи суб’єктів господарювання, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 9 грудня 2020 року за номером 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (другий абзац пункту 4 статті 1 Закону за номером 1071).

Згідно з пунктом 9 прим.17 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» не є об’єктом нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування виплати застрахованим особам у вигляді одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, а також ті, які здійснюються за рахунок одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання, що виплачуються за рахунок коштів державного бюджету відповідно до Закону за номером 1071.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області