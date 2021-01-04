Активно використовують дистанційні послуги

Ситуація з протиепідемічними обмеженнями спонукала жителів Тернопільської області до активного використання дистанційних послуг за умови застосування цифрового підпису. Впродовж 2020 року працівники сектору реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДПС України, що в Центрі обслуговування Тернопільської ДПІ головного управління ДПС у Тернопільській області, згенерували 21122 відкритих ключі електронного цифрового підпису, що порівняно з січнем-груднем 2019 року більше на 10170 сертифікатів або на 49 відсотків.

Адже за допомогою кваліфікованого електронного ключа податкової служби користувачі можуть подати звітність, перевірити стан сплати податкових надходжень тощо. З детальнішим переліком дистанційних послуг можна ознайомитися на сайті Кваліфікованого надавача ЕДП: https://acskidd.gov.ua/partnership.

До речі, платники мають можливість самостійно генерувати сертифікати. Для цього їм необхідно завантажити програму з інформаційного ресурсу Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС: http://acskidd.gov.ua/manage-certificates.

Податківці також зауважили, що дистанційно сформувати нові ключі можуть користувачі, які мають:

— чинні сертифікати (наприклад до закінчення строку чинності яких залишилося декілька днів);

— незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);

— особистий ключ, доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області