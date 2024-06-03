На Тернопільщині зростає кількість виданих сертифікатів електронного цифрового підпису

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Впродовж січня-травня цього року працівники його відділу реєстрації користувачів видали громадянам 7780 сертифікатів електронного цифрового підпису.

Цифровий підпис дає його власнику можливість підписувати електронні документи, користуватися електронними послугами, реєструватися на державних порталах, а також використовувати всі можливості електронного кабінету від ДПС та мобільного застосунку «Моя податкова».

Послуга з видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб, приватних підприємців та громадян є безкоштовною та займає до десяти хвилин часу. Охочі можуть нею скористатися, відвідавши відділ реєстрації користувачів ГУ ДПС в області, що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вулиця Білецька, 1, Центр обслуговування платників Тернопільської ДПІ, кімната 122.

Додатково податківці повідомили, що Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг Державної податкової служби України (КНЕДП ДПС) припинив надання послуги автоматичного формування нових сертифікатів користувачів за один день до закінчення строку чинності старих.

Відтак вони пропонують користуватися сервісом «Повторного (дистанційного) формування сертифікатів за електронним запитом» до закінчення терміну дії власних кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, який дає змогу дистанційно, на сайті КНЕДП ДПС https://ca.tax.gov.ua/ manage-certificates, сформувати кваліфіковані сертифікати відкритих ключів у разі наявності: чинних сертифікатів, незмінних реєстраційних даних та особистого ключа, який не є скомпрометованим.

Перевірити термін дії власних кваліфікованих сертифікатів можна на сайті КНЕДП ДПС за посиланням: https://ca.tax.gov.ua/ в меню «Пошук сертифікатів та СВС».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області