Оновлені форми звітів для платників єдиного податку

Повідомлення головного управління ДПС у Тернопільській області. Міністерством фінансів України наказом від 9 грудня 2020 року за номером 752 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року за номером 578» викладено у нових редакціях форми:

— податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця;

— податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи.

Цим документом установлено, що оновлена звітність уперше подається за податкові звітні періоди 2021 року.

Нові форми затверджено у зв’язку з введенням з 2021 року єдиної звітності з єдиного податку та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Зокрема, змінами запроваджено окремий Додаток 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску».

Наказ за номером 752 опубліковано у бюлетені «Офіційний вісник України» від 28 грудня 2020 року і він набрав чинності з першого січня 2021 року.

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Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області