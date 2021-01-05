Віддають перевагу електронному звітуванню

Торік суб’єкти підприємницької діяльності нашого краю активно подавали звітність до органів податкової служби в електронному вигляді. Загальна кількість поданих декларацій склала 579928 документів.

При цьому 82 відсотки з них (477710 звітів) надіслані засобами телекомунікаційного зв’язку. Порівняно з 2019 роком кількість поданої звітності зросла на 24797 документів, а надісланої в електронному вигляді — на 35291 звіт.

Найбільше електронкою прозвітували платники податків Тернополя і Тернопільського району. Від них до податкової надійшло відповідно 202051 та 44508 декларацій — на 21802 та 2728 документів більше, ніж за 2019 рік.

Активно надсилають податкову звітність засобами телекомунікаційного зв’язку й на Теребовлянщині (20842), Бучаччині (20301), Гусятинщині (18898), Збаражчині (17799). Переважна більшість суб’єктів підприємництва Борщівського та Підгаєцького районів теж звітують електронкою. Вони надіслали до податкової служби області 16464 та 16235 звітів.

Податковим кодексом, до речі, передбачено три способи подання звітності до податкових органів: особисто або уповноваженою на це особою; надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області