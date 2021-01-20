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Внесок від Тернопільщини для потреб армії

20.01.202120.01.2021Автор Богдан Дікальчук
Внесок від Тернопільщини для потреб армії

Торік на потреби українського війська жителі Тернопільщини перерахували 316 мільйонів 535,1 тисячі гривень військового збору. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

При цьому сплатили більше, ніж очікувалося, на 11,8 відсотка або 33,5 мільйона гривень. Порівняно ж із січнем-груднем 2019 року приріст збору склав 9,1 відсотка чи 26,3 мільйона гривень.

Лише торік у грудні наші краяни сплатили 38,7 тисячі гривень військового збору — на 7,7 тисячі гривень більше очікуваного та 5,4 тисячі гривень більше, ніж позаторік у грудні.

За словами начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Михайла Яцини, кожен із тих жителів краю, хто отримує офіційну зарплату чи декларує доходи, може впевнено стверджувати, що фінансово підтримує національне військо. Адже з легальних статків сплачується військовий збір, який надходить до загального фонду держбюджету, а тоді — на підтримку армії. До того ж закон передбачає, що з доходів фізичних осіб обов’язково справляється цей платіж.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області