Внесок від Тернопільщини для потреб армії

Торік на потреби українського війська жителі Тернопільщини перерахували 316 мільйонів 535,1 тисячі гривень військового збору. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

При цьому сплатили більше, ніж очікувалося, на 11,8 відсотка або 33,5 мільйона гривень. Порівняно ж із січнем-груднем 2019 року приріст збору склав 9,1 відсотка чи 26,3 мільйона гривень.

Лише торік у грудні наші краяни сплатили 38,7 тисячі гривень військового збору — на 7,7 тисячі гривень більше очікуваного та 5,4 тисячі гривень більше, ніж позаторік у грудні.

За словами начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Михайла Яцини, кожен із тих жителів краю, хто отримує офіційну зарплату чи декларує доходи, може впевнено стверджувати, що фінансово підтримує національне військо. Адже з легальних статків сплачується військовий збір, який надходить до загального фонду держбюджету, а тоді — на підтримку армії. До того ж закон передбачає, що з доходів фізичних осіб обов’язково справляється цей платіж.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області