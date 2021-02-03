Без належно оформленої заяви не обійтися

Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 3 вересня 2018 року за номером 733. На це звернули увагу суб’єктів господарювання в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Щоб отримати довідку, платник подає заяву встановленої форми, яка затверджена додатком 2 до згаданого порядку.

Заява складається з обов’язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, яким передбачено необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи, та зазначенням найменування суб’єкта (підприємства, установи, організації), до якого (якої) довідку буде подано платником.

Для заповнення таких обов’язкових реквізитів у пунктах 3 і 4 форми заяви передбачено відповідні поля.

Зокрема в пункті 3 форми заяви передбачено заповнення реквізитів нормативно-правового акту, положеннями якого передбачено необхідність підтвердження відсутності у платника заборгованості з платежів.

Такі вимоги містяться в численних законах України, нормативно-правових актах Кабінету міністрів України, міністерств та інших державних органів тощо.

Для правильного заповнення заяви потрібно зазначати всі реквізити нормативно-правового акту за уніфікованим шаблоном відображення, необхідні для його ідентифікації:

— вид (Закон України або ЗУ (скорочений варіант), постанова Кабінету міністрів України або постанова КМУ (скорочений варіант), наказ міністерства, постанова Правління Національного банку України або постанова Правління НБУ (скорочений варіант);

— порядковий номер (знак «№» та арабські або арабсько-римські цифри, знаки «-», «/»);

— дату прийняття, оформлену словесно-цифровим (25 грудня 2015 року) або цифровим способом (25.12.2015);

— індивідуальну назву, що зазначається в лапках («…»).

Наприклад, заповнений на цій підставі пункт 3 заяви матиме вигляд: «3. Довідку прошу надати відповідно до вимог: Закону України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII «Про публічні закупівлі».

Необхідно звернути увагу, що неприпустимим є зазначення платниками у пункті 3 заяви посилання на наказ Міністерства фінансів України від 3 вересня 2018 року за номером 733 «Про затвердження Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи», оскільки зазначений акт не є підставою для надання довідки, а визначає механізм її надання контрольним органом платнику.

У пункті 4 форми заяви зазначається найменування суб’єкта (підприємства, установи, організації), до якого (якої) буде подано довідку.

Виходячи з вимог статті 90 Цивільного кодексу України юридична особа має своє найменування (повне або скорочене), яке містить інформацію про її організаційно-правову форму. Тож на основі даної інформації заповнюється пункт 4 заяви, де зазначається повний або скорочений варіант найменування суб’єкта до якого плануєте подавати довідку.

Неприпустимим є зазначення платниками в пункті 4 заяви, замість найменування суб’єкта до якого буде подано довідку, будь-якої іншої інформації, наприклад: «за вимогою», «не визначено», «тендерному комітету» або власної назви платника, який звертається із заявою, зазначеної у пункті 2 цієї ж заяви.

Довідка надається лише за умови подання платником належним чином оформленої заяви, її опрацювання контрольним органом та за відсутності на дату формування довідки заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи. Невідповідність поданої заяви встановленій законодавством формі або вимогам щодо її заповнення є причиною неприйняття такої заяви.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області