Більше очікуваного

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки — один із платежів, який наповнює місцеві бюджети. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Сплачують його фізичні та юридичні особи, які є власниками житлової та нежитлової нерухомості. Ставки податку встановлюються рішеннями органів місцевого самоврядування.

У січні 2021 року платники податків Тернопільщини сплатили 14 мільйонів 450,7 тисячі гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це перевищило очікувані надходження на 190,9 тисячі гривень або на 1,3 відсотка. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 929,1 тисячі гривень або на 6,9 відсотка.

Майже 95 відсотків податку на нерухомість сплатили юридичні особи. Вони перерахували до місцевих бюджетів 13 мільйонів 687 тисяч гривень, що на 1,1 мільйона більше, ніж торік у січні. Фізичні ж особи сплатили 763,7 тисячі гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області