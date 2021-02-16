До прийняття закону знижка не надається

На одній з останніх гарячих ліній один із телефонних співрозмовників сказав, що чув, ніби напередодні нового року уряд прийняв постанову, дія якої стосується податкової знижки. Звідси і запитання — чи може громадянин, який сам лікувався і витратив певну суму коштів на це, скористатися податковою знижкою і зменшити свій оподатковуваний дохід на ці витрати?

Навесні минулого року, як тільки розпочалося поширення коронавірусної хвороби, Законом України від 30 березня 2020 року за номером 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», який набрав чинності другого квітня 2020 року, внесені зміни, зокрема, до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу». Ними передбачено, що витрати за результатами 2020 року, при реалізації права на податкову знижку, сума коштів або вартість лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим, різних дезінфекційних засобів і антисептиків, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту, розхідних матеріалів для надання медичної допомоги, медичних виробів, лабораторного обладнання, розхідних матеріалів, реагентів для лабораторних досліджень і навіть продуктів харчування за переліком, що визначається Кабінетом міністрів України, які добровільно перераховані чи передані громадським об’єднанням, благодійним організаціям чи закладам Міністерства охорони здоров’я, державної або комунальної власності, протягом карантину, що запроваджений Кабінетом міністрів України, включаються до податкової знижки в повному обсязі без урахування будь-яких обмежень, раніше визначених Податковим кодексом України.

До цього до податкової знижки дозволялося включати витрати, що не перевищували 4 відсотки суми загального оподатковуваного доходу такого платника. Нині такі обмеження зняті. Постанова ж Кабміну від 9 грудня 2020 року за номером 1319 лише затвердила перелік товарів на вказані цілі, вартість яких можна включати до податкової знижки.

На жаль, громадяни поки що не можуть скористатися цією знижкою. Адже пунктом 1 розділу ХІХ Податкового Кодексу України встановлено, що включення таких витрат до податкової знижки можливе тільки після набрання чинності закону про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування.

Станом на перше січня 2021 року закон про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування чинності не набрав, тому податкова знижка щодо витрат, понесених платником податку на користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена сім’ї першого ступеня споріднення, за наслідками 2020 року не надається.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області