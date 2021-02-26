Коли податкова знижка доступна підприємцеві

Згідно з пунктом 166.3 статті 166 розділу IV Податкового Кодексу України (ПКУ) платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення свого оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 ПКУ, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати. Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки визначено у пункті 166.3 статті 166 ПКУ.

Відповідно до підпункту 166.4.2 пункту 166.4 статті 166 ПКУ загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 ПКУ.

Заробітна плата — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

Отже, фізична особа-підприємець не має право на податкову знижку щодо доходів, одержаних від підприємницької діяльності.

А право на податкову знижку буде мати фізична особа-підприємець, яка є найманою особою, виключно до доходів, одержаних протягом року у вигляді заробітної плати.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області