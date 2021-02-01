Коли повідомили про помилку

Відповідно до пункту 3 розділу II Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 червня 2020 року за номером 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року №547» для реєстрації програмного реєстратора розрахункових операцій (ПРРО) складається заява про реєстрацію ПРРО за формою №1-ПРРО за ідентифікатором форми J/F1316602.

Для подання згаданої реєстраційної заяви у графі «Адреса розміщення ГО» необхідно зазначити дані, які повністю збігаються з адресою об’єкта оподаткування в облікових даних.

При отриманні суб’єктом господарювання (користувачем ПРРО) квитанції з помилкою «Адреса розміщення ГО не відповідає реєстраційним даним», якщо вказана платником у заяві адреса відповідає даним, зазначеним у повідомлені про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою №20-ОПП, такий суб’єкт господарювання повинен повторно подати реєстраційну заяву. При цьому, для забезпечення повної відповідності адреси місцезнаходження господарської одиниці необхідно в приватній частині електронного кабінету в розділі «Облікові дані платника»/«Відомості про об’єкти оподаткування» з графи «Місцезнаходження об’єкта оподаткування» скопіювати адресу та вставити її в реєстраційну заяву.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області