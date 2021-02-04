На Тернопільщині готують до списання 1,7 мільйона гривень штрафів та пені

Торік у грудні набув чинності Закон України від 4 грудня 2020 року за номером 1072-IX, яким було внесено ряд змін на підтримку бізнесу в час коронакризи. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Законотворці подбали про незахищені верстви населення. Адже законодавчо прийняли норму про списання платникам податкового боргу в розмірі, що не перевищував сукупно 3060 гривень станом на перше листопада 2020 року. У зв’язку з пандемією не всі громадяни мали змогу оплатити податкові платежі, це в основному місцеві податки. Відтак держава пішла на зустріч своїм громадянам. Тому було прийнято рішення в автоматичному режимі списати таку заборгованість. Загалом 99095 платникам податків Тернопільщини списали 22,6 мільйона гривень податкового боргу. Інформацію про списаний податковий борг платник податків може отримати в електронному кабінеті, на веб-порталі ДПС.

Документ також передбачає прощення фінансових санкцій за умови сплати основної суми податкового боргу. При погашенні платниками податків грошовими коштами в повному обсязі протягом шести місяців із дня набрання чинності Закону суми податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням), який виник станом на перше листопада 2020 року, та за умови сплати поточних податкових зобов’язань у повному обсязі, штрафні санкції і пеня, що залишилися несплаченими на дату повної сплати такого боргу, підлягають списанню як безнадійний податковий борг за заявою платника податків.

Проте, положення цього пункту не застосовується щодо:

— великих платників податків, що відповідають критеріям, визначеним підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 Кодексу;

— осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з питань банкрутства;

— осіб, відносно яких наявні судові рішення, що набрали законної сили, якими розстрочено (відстрочено) стягнення податкового боргу;

— банків, на які поширюються норми Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

— осіб, які мають податковий борг із митних платежів;

— осіб, які мають заборгованість зі сплати санкцій за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та пені.

Штрафні санкції і пеня, що підлягають застосуванню та нарахуванню у зв’язку зі сплатою такого податкового боргу, не застосовуються та не нараховуються, а нараховані підлягають коригуванню до нульових показників.

Аби скористатися цією нормою платнику податків необхідно звернутися до контрольного органу за місцем його обліку із заявою в довільній формі, в якій обов’язково зазначити суму податкового боргу, яку він планує погасити протягом шести місяців (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням), що виник станом на перше листопада 2020 року, а також зобов’язання щодо сплати протягом цього періоду поточних грошових зобов’язань у повному обсязі.

Із часу дії Закону платниками нашого краю подано 67 заяв на списання 1,7 мільйона гривень штрафних санкцій та пені при сплаті трьох мільйонів гривень основного заборгованого платежу.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області