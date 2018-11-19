Тернопільські дорожники — без зарплат

Минулого тижня працівники Служби автомобільних доріг у Тернопільській області знову вийшли з протестом на вулиці обласного центру. А кількома тижнями раніше, 25 жовтня, працівники обласного управління і філій перекрили дорогу Тернопіль-Хмельницький. Причина — невиплата заробітних плат.

За словами протестувальників, керівництво обласної САД ледь не по півроку не виплачує зарплати працівникам. Наразі борг перевищив позначку в 20 мільйонів гривень. Крім того, замість п’ятиденного робочого тижня людей попереводили на триденний графік.

Погасити заборгованість адміністрація автодору мала до 1 листопада. Тоді, за словами голови Тернопільської обласної ради профспілок Андрія Присяжного, дату перенесли на середину листопада. Однак ситуацію так і не вдалося врегулювати.

Тож минулого тижня працівники облавтодору вкотре вийшли на протест.

Фото – “20 хвилин”

Відео – МедіаТОР