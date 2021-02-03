Непорозуміння? Зверніться до контакт-центру ДПС України

Повідомлення головного управління ДПС у Тернопільській області. Із першого січня 2021 року в Україні у зв’язку з врегулюванням територіального устрою відповідно до вимог постанови «Про утворення та ліквідацію районів» від 17 липня 2020 року за номером 807-ІХ, прийняттям Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та внесенням змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»:

— введені в дію 183 тисячі нових бюджетних рахунків у розрізі територіальних громад для зарахування надходжень до державного та місцевого бюджетів;

— змінені бюджетні рахунки за окремими кодами класифікації доходів бюджету;

— відкриті нові небюджетні рахунки для зарахування єдиного внеску.

Інформація щодо реквізитів бюджетних та небюджетних рахунків була розміщена в електронному кабінеті платників на вебпорталі ДПС у рубриці «Бюджетні рахунки» (https://tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/) та в центрах обслуговування платників.

Зазначені процеси призвели до значного збільшення бюджетних рахунків та відповідної інформації про надходження платежів від казначейства.

У січні цього року органами ДПС опрацьовано чотири мільйони розрахункових документів про сплачені суми податків на нові бюджетні рахунки та два мільйони розрахункових документів про сплату єдиного внеску.

Враховуючи великий обсяг масиву даних відображення сплачених сум в електронному кабінеті відбувається поступово за датою фактичного перерахування платниками сум до відповідного бюджету та або фондів.

При цьому пеня та штрафні санкції за несвоєчасну сплату не застосовуються.

На випадок виникнення непорозумінь стосовно не відображення в електронному кабінеті сплачених сум у січні 2021 року ДПС України просить звертатися за номерами телефонів контакт-центру ДПС (0800)501-007 або на «Пульс» ДПС (044)284-00-07 для термінового з’ясування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області