Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового затверджений наказом Міністерства фінансів України від 27 листопада 2020 року за номером 729. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У полі «Порядковий номер» зазначається цифровий номер, який відповідає послідовному номеру документа, складеного платником податку (філією або структурним підрозділом платника податку) протягом певного періоду.

Порядковий номер має містити лише цифрові значення, без літер чи інших символів. Причому не може починатися із цифри «0».

Не допускається складання платником податку (філією або структурним підрозділом платника податку) документа одного виду (акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового) за однією датою з однаковим порядковим номером.

У клітинках акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються, крім рядків у верхній лівій частині документа, в яких відповідно до форми такого документа може бути внесена цифра «0».

У клітинках заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

При цьому послідовна нумерація акцизних накладних здійснюється зручним для платника податку способом: або з першого номера в певному періоді (зокрема, місяць, квартал), або наростаючим підсумком із початку року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області