Переможна хода кадетів із молодшими юнаками

Наприкінці минулого тижня в Миколаєві відбувся відкритий зональний турнір чемпіонату України з греко-римської боротьби серед кадетів 2004—2005 років народження і молодших юнаків 2006—2007 років народження пам’яті В. О. Гречишникова. За путівки на фінальні старти сперечалися 340 атлетів з усіх куточків нашої держави.

Серед тих, хто порадував своїх наставників, і вихованці Тернопільської комунальної ДЮСШ із греко-римської боротьби. Скажімо, кадетам, які нині вдосконалюють свою майстерність в обласній ШВСМ, виявилося до снаги привезти з берегів Південного Бугу відразу чотири медалі. Під час баталій атлетів, чия вага не перевищує 51 кілограм, так і не знайшлося рівних учневі ЗОШ № 17 Вадимові Бабінському. А в наступній ваговій категорії (до 55 кілограмів) на верхню сходинку п’єдесталу пошани зійшов студент коледжу Західноукраїнського національного університету Степан Жмурко.

Не має в тренерів, звісно, претензій і до Арсена Товмасяна та Анатолія Паснака, які в чесній спортивній боротьбі завоювали відповідно друге і третє місця у ваговій категорії до 60 кілограмів.

Переможну ходу старших підтримали і молодші. Як і Вадимові Бабінському не було рівних у ваговій категорії до 35 кілограмів його молодшому братові Назарові. А Вадим Небор, який теж навчається у ЗОШ № 17, удостоївся відзнак за третє місце у ваговій категорії до 68 кілограмів.

Варто відзначити і Павла Павловича із ЗОШ № 16. У суперечці атлетів, чия вага не перевищує 57 кілограмів, виборов п’яте місце.

На фото: тернопільські борці разом зі своїми наставниками, майстром спорту Володимиром ЛУЧАНКОМ і заслуженим тренером України Андрієм ТЕЛЕБАНОМ.

Фото з архіву навчального спортивного закладу