Переважає мікробізнес

Станом на початок цього року на обліку в головному управлінні ДПС у Тернопільській області перебувало 59388 основних платників податків. Понад 59 відсотків із них (35052 особи) — приватні підприємці.

Решта платників (24333) є юридичними особами. Порівняно з минулим роком кількість суб’єктів господарювання зросла відповідно на 727 та 835 осіб.

Торік узято на облік 5830 платників податків. Серед них 985 юридичних осіб та 4845 підприємців. Упродовж цього часу припинили діяльність 4149 суб’єктів підприємництва — 222 юридичні особи та 3972 фізичні особи-підприємці.

У Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків зареєстровано 1105327 фізичних осіб, а також 4255 іноземців. Проте 4811 осіб відмовилися від присвоєння ідентифікаційного номера. Загалом же торік зареєстровано 11597 фізичних осіб та 266 іноземців.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області