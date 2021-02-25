Податкова знижка: найчастіше декларують витрати на навчання

Одним із випадків, коли людина може добровільно задекларувати свої доходи, є можливість скористатися податковою знижкою. Так можна повернути частину сплаченого торік податку на доходи фізичних осіб.

Податковим кодексом України (пункт 166.3 статті 166) затверджений перелік витрат, що дає право на такий податковий кешбек. Серед найпоширеніших — оплата навчання, страхування життя, відсотки за іпотечним кредитом тощо.

Із початку цього року 384 жителі нашого краю для отримання податкової знижки подали декларації про майновий стан і доходи. Вони задекларували 7,5 мільйона гривень витрат.

Більшість декларантів подали декларації на отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання. Таких є 323 (84,1 відсотка) наших земляків. Сплата страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя дала підстави для подання декларацій 49 (12,7 відсотка) жителям області. Ще четверо оплачували відсотки за іпотечними кредитами, троє витратилися на пожертвування, стільки ж — на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла. Витрати у зв’язку з переобладнанням транспортних засобів задекларували двоє тернопільців.

Після перерахунків цим декларантам нараховано до повернення 1,3 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області