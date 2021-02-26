Сніг не став на заваді

Учора в Луцьку на метальному полі місцевого Національного університету завершився зимовий чемпіонату України з легкоатлетичних метань. Найсильніших визначили дорослі, юніори та юнаки.

Засніжена цьогорічна зима, без сумніву, внесла корективи до підготовки спортсменів. Та навіть попри те, тернопільські метальники виступили вдало. Сказане насамперед стосується двох вихованців обласної школи вищої спортивної майстерності, які змагалися в метанні диску. Після завершення турніру юніорів на другу сходинку п’єдесталу пошани піднявся Ігор Висоцький. У найкращій спробі підопічний Івана Панасюка і Миколи Головацького встановив особисте досягнення, приземливши снаряд вагою 1,75 кілограма на позначці 44 метри 85 сантиметрів. Причому, до перемоги хлопцеві не вистачило двадцяти сантиметрів.

Натомість у суперечці дорослих відзначився Олександр Шилівський, яким теж опікується Іван Панасюк. Двокілограмовий диск після його найкращої спроби теж не летів ще так далеко —47 метрів 87 сантиметрів. Це дозволило атлетові вибороти четверте місце. «Бронза», до речі, так само була в межах досяжності. Для того, аби стати одним із призерів, Олександрові забракло 51 сантиметра.

Дует наших землячок змагався і в секторі для метання молота. І в змаганнях дівчат (3-кілограмовий снаряд), і в суперечці юніорок (4-кілограмовий) сьомими фінішували Ангеліна Кацалап та Анастасія Солдатова, які тренуються в Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту під керівництвом Василя Яковіва. Перша метнула молот рівно на 39 метрів, друга — на 12 сантиметрів ближче.

Нарешті про досягнення списометальників із Тернопільської ОДЮСШ, які займаються під керівництвом тренерського дуету Галини Шмуляєвої і Леоніда Дахновського. Турнір юнаків старшої вікової групи, які метали 700-грамовий спис, завершився для Степана Петришина завоюванням п’ятого місця — 51 метр 37 сантиметрів. А Дарина Мостова, встановивши особисте досягнення (30 метрів 37 сантиметрів), фінішувала сьомою серед юніорок. Останні, до речі, метали на 100 грамів легший спис.

На фото: Ігор ВИСОЦЬКИЙ — на другій сходинці п’єдесталу пошани.

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