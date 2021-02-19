Суттєве поповнення місцевих бюджетів малим бізнесом

У січні цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів понад 80,9 мільйона гривень єдиного податку. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Більш ніж половину надходжень забезпечили приватні підприємці. Вони перерахували 1,9 мільйона гривень, що на 4,2 мільйона більше, ніж торік у січні.

Юридичні особи поповнили бюджети, сплативши 7,3 мільйона гривень єдиного податку. Від них приріст надходжень до очікуваних склав 292,6 тисячі гривень або 4,2 відсотка.

Від суб’єктів господарювання, які перебувають на фіксованому податку (четверта група спрощеної системи оподаткування), до бюджетів надійшло 27,7 мільйона гривень єдиного податку.

Фото прессужби ГУ ДПС у Тернопільській області