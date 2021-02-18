Термін звітування та сплати платниками єдиного податку четвертої групи

Згідно із сьомим абзацом підпункту 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 Податкового кодексу України (ПКУ) фізичні особи-підприємці, які подали заяву про обрання ними спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для четвертої групи, вперше подають визначену підпунктом 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 ПКУ звітність протягом двадцяти календарних днів із дня її подання. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку четвертої групи подають відповідно до п. підпункту 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 ПКУ:

— загальну податкову декларацію платника єдиного податку четвертої групи на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ), — контрольному органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку);

— відомості (довідку) про наявність земельних ділянок — контрольним органам за своїм місцезнаходженням.

Платники єдиного податку четвертої групи самостійно обчислюють суму єдиного податку щороку станом на перше січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають, зокрема, відповідному контрольному органу за місцезнаходженням платника податку податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою в порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ.

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Відповідно до підпункту 295.9.2 пункту 295.9 статті 295 ПКУ платники єдиного податку четвертої групи самостійно сплачують єдиний податок щоквартально протягом тридцяти календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:

— у першому кварталі — 10 відсотків;

— у другому кварталі — 10 відсотків;

— у третьому кварталі — 50 відсотків;

— у четвертому кварталі — 30 відсотків.

Фізичні особи-підприємці, які у звітному періоді обрали спрощену систему оподаткування та ставку єдиного податку, встановлену для четвертої групи, або перейшли на застосування ставки єдиного податку, встановленої для четвертої групи, вперше сплачують податок протягом тридцяти календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, в якому відбулося таке обрання/перехід, а надалі — в порядку, визначеному підпунктом 295.9.2 пункту 295.2 статті 295 ПКУ.

Окрім того, тринадцятим абзацом пункту 57.1 статті 57 ПКУ встановлено, що якщо граничний строк сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати податкового зобов’язання вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області