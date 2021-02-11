Цікавилися на гарячій лінії

Підприємство орендує нежитлове приміщення у свого ж працівника, щомісячно виплачуючи йому певну плату, — запитали на одній із гарячих ліній. Чи повинна бухгалтерія утримувати і перераховувати податок на доходи з цих сум, чи працівник сам декларує доходи і сплачує належні платежі до бюджету?

Податковим кодексом України (ПКУ) передбачено, що коли фізична особа здає в оренду об’єкти нерухомості, податковим агентом орендодавця є орендар. Тобто, підприємство повинно утримувати податок із сум орендної плати і перераховувати його до бюджету. У даному випадку, податок на доходи утримують із суми загального місячного оподатковуваного доходу, включаючи заробітну плату працівника, за ставкою 18 відсотків. Відповідно до підпункту 1.1 пункту 16 прим.1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ працівник-орендар, також, буде і платником військового збору.

Адже, тимчасово, до набрання чинності рішення Верховної Ради України про завершення реформи Збройних сил України, ставка військового збору становить 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування. Підприємство ж має обов’язок не тільки оподаткувати суми орендного платежу, але й відобразити їх у формі №1ДФ, яка подається до податкового органу щоквартально.

За таких обставин, оскільки працівник отримував доходи виключно від податкового агента (підприємства), які оподатковувались, обов’язку подавати податкову декларацію у нього немає.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області