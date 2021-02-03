Усе вирішили додаткові показники

В останні три дні січня в шахово-шашковому клубі «Авангард» відбувся шаховий турнір, в якому взяли участь перспективні прихильники древньої гри різних вікових груп. За нагороди змагалися один кандидат у майстри спорту, одинадцять першорозрядників і четверо другорозрядниів.

Старт турніру ознаменувався несподіваною поразкою рейтинг фаворита Влада Кустри, який програв Богданові Стравінському. Невдача, варто сказати, його мобілізувала. Після прикрої поразки три партії виграв, затративши на кожну з них до двадцяти ходів.

А лідерство зі старту, здобувши три перемоги, захопив Михайло Михалюк. Після п’ятого туру ділив перше місце з одинадцятирічним Назаром Сохором. Утім у шостому турі програв Русланові Шпилику з Підгайців, дозволивши й останньому на деякий час очолити пелетон учасників. Проте Руслан відразу поступився наймолодшому учасникові турніру, восьмирічному Артемові Семчишину, який і став відкриттям турніру, виконавши за його підсумками норматив першого розряду.

Тим часом після семи турів троє шахістів набрали по п’ять очок, ще троє відставали на пів бала. Перед завершальними ж поєдинками попереду були Михалюк із Кустрою, а на пів очка відставав Сохор. Чимало за такої ситуації залежало від жеребкування. Скажімо, Михайлові Михалюку в останньому турі довелося стримувати атаку юного Семчишина. А ось Владиславові Кустрі не вдалося чорними перемогти Петра Запорожця. Хоча останній нині грає рідше, проте діє в стилі майстрів дев’ятнадцятого століття — чимало жертв, оригінальних рішень у безкомпромісній боротьбі. У згаданій же партії Петро зіграв надійно, домігшись поставленої мети — не програти.

Натомість перемога Назара Сохора дозволила йому за набраними очками не тільки зрівнятися з Кустрою, але й випередити його за додатковими показниками. Все, так би мовити, справедливо. Адже Назар став єдиним з учасників, хто не програв на турнірі жодної партії.

На завершення не можна не привітати з виконанням нормативу першого розряду ще одного шахіста. Мова про Дмитра Арсана з Тернополя.

Фото Валерія ТРЕМБАЧА