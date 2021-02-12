У січні 2021 року платники податків Тернопільщини задля підтримки армії сплатили до держбюджету 21 мільйон 843,8 тисячі гривень військового збору. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

Очільник податкового відомства зазначив, що кожен житель краю, хто отримує офіційну зарплату чи декларує доходи, може впевнено стверджувати, що фінансово підтримує національне військо. «Адже так людина сплачує військовий збір, який спрямовується до загального фонду держбюджету, а тоді — задля підтримки армії. Бо ж законодавчо передбачено, що з доходів фізичних осіб обов’язково справляється цей платіж», — наголосив очільник ГУ ДПС у Тернопільській області.

Військовий збір введений в Україні із серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка збору становить 1,5 відсотка.

Фото пресслужби ГУ ДФС у Тернопільській області