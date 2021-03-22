Акцизна накладна на ввезений імпорт пального

Нагадування головного управління ДПС у Тернопільській області. Акцизна накладна, що складається при ввезенні пального на митну територію України, заповнюється таким чином:

у верхній лівій частині у відповідних рядках зазначаються:

— цифровий код операції «4» (для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику);

— одна з ознак щодо умов оподаткування (або «0», або «2», або «3», або «4»);

— напрям використання «0». У випадку, якщо за даними додаткової митної декларації збільшився обсяг ввезеного на митну територію України пального в літрах, приведених до температури 15°C, в акцизних накладних, складених на операції з реалізації таких обсягів збільшення пального, зазначається напрям використання «17».

У верхній правій частині акцизної накладної зазначається номер примірника з наявної кількості примірників такої накладної. Для акцизних накладних, які складаються в одному примірнику (коди операцій «1—9»), у відповідних полях зазначаються цифри «1» (номер примірника) та «1» (кількість примірників).

У рядку «Реквізити митної декларації» зазначаються реквізити митної декларації, на підставі якої здійснено ввезення пального: зазначені у графі 1 митної декларації літерний код напрямку переміщення, код митного режиму та літерний код типу декларації, які визначаються згідно з класифікаторами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій»: літерні коди напрямку переміщення та типу декларації — відповідно до Класифікатора типів декларацій, код митного режиму — відповідно до Класифікатора митних режимів; дата митної декларації; номер митної декларації.

В акцизних накладних, складених на операції з ввезення на митну територію України пального, обсяг якого в літрах, приведених до температури 15°C, збільшився в додатковій митній декларації в порівнянні з тимчасовою митною декларацією (код операції «4», напрям використання «17»), які складаються на обсяг такого перевищення, зазначаються реквізити додаткової митної декларації, на підставі якої збільшено такий обсяг: літерний код напрямку переміщення, код митного режиму та літерний код типу декларації; дата митної декларації; номер митної декларації.

Таблична частина акцизної накладної заповнюється у такому порядку:

— у графі 1 — код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків);

— у графі 2 — інформація щодо опису пального згідно з УКТ ЗЕД;

— у графах 3,4 — інформація щодо обсягу ввезеного пального:

— у кілограмах (графа 3);

— у літрах, приведених до температури 15°C (графа 4).

В акцизних накладних, складених на операції з ввезення на митну територію України пального, обсяг якого в літрах, приведених до температури 15°C, збільшився в додатковій митній декларації в порівнянні з даними тимчасової митної декларації (код операції «4», напрям використання «17»):

— графа 3 (обсяг реалізованого пального у кілограмах) має нульове значення;

— у графі 4 зазначається перевищення обсягу пального у літрах, приведених до температури 15°C, зазначеного у додатковій митній декларації, понад обсяги пального у літрах, приведених до температури 15°C, зазначені в тимчасовій митній декларації, на підставі якої здійснено ввезення пального на митну територію України.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області