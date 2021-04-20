Виправляємо помили в акцизній накладній

Якщо особою, що реалізує пальне/спирт етиловий, зареєстрована в єдиному реєстрі акцизних накладних зареєстрована (ЄРАН) акцизна накладна складена без факту здійснення господарської операції, двічі на одну операцію, то вона повинна скласти розрахунок коригування акцизної накладної на зменшення всього обсягу пального/спирту етилового, що був зазначений в акцизній накладній. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У вступній частині такого розрахунку коригування робиться відмітка щодо коду виду коригування — «3» або «6».

У разі коригування акцизної накладної, складеної в одному примірнику або другий примірник якої не зареєстрований отримувачем в ЄРАН, особа, яка реалізує пальне/спирт етиловий, складає розрахунок коригування в одному примірнику та самостійно реєструє такий розрахунок коригування в ЄРАН.

У разі коригування акцизної накладної, складеної в двох примірниках, другий примірник якої зареєстрований отримувачем пального/спирту етилового в ЄРАН, особа, що реалізує пальне/спирт етиловий, направляє перший та другий примірники розрахунку коригування акцизної накладної такому отримувачу пального/спирту етилового для реєстрації в ЄРАН.

Після чого, у разі необхідності, на здійснену операцію складається та реєструється в ЄРАН акцизна накладна на операції з реалізації пального/спирту етилового, які фактично відбулися, з правильними показниками.

У разі зазначення невірної дати складання в акцизній накладній, показники такої акцизної накладної коригуються як для акцизної накладної, складеної без факту здійснення господарської операції. Після проведеного коригування на здійснену операцію складається та реєструється в ЄРАН акцизна накладна на операції з реалізації пального/спирту етилового, які фактично відбулися, з правильною датою складання (відмітка щодо складення такої акцизної накладної, показники якої відмінено розрахунком коригування не проставляється).

Виправлення даних щодо порядкового номера акцизної накладної не допускається.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області