Залишається трохи більше півтора місяця до завершення деклараційної кампанії. Тобто часу для тих, хто зобов’язаний виконати свій конституційний обов’язок щодо декларування доходів за 2020 рік, залишилося не так вже й багато.

Загалом упродовж січня-лютого 2021 року декларації про майновий стан і доходи подав 2751 житель Тернопільщини. Про отримані торік неоподатковані доходи заявили 1515 краян. Правом на податкову знижку за цей же період скористалися 1436 осіб. Загальна сума задекларованого доходу склала 257,2 мільйона гривень, що на 70,4 мільйона більше, ніж торік.

При цьому декларанти самостійно нарахували 5,8 мільйона гривень податкових зобов’язань, з яких 4,8 мільйона податку на доходи фізичних осіб та мільйон гривень військового збору.

Найчастіше жителі краю заявляли про отримання спадку та дарування. Вони подали 475 декларацій та заявили про отриманий дохід у сумі 51,1 мільйона гривень. Про збагачення від продажу рухомого чи нерухомого майна заявили 213 осіб на суму 11 мільйонів гривень. А ще 78 краян отримали 4,6 мільйона гривень доходу від здачі в найм нерухомості. Незалежна професійна діяльність покращила матеріальний стан 47 жителів краю на суму 2,8 мільйона гривень.

Найбільші суми податку на доходи фізичних осіб (2,6 мільйона гривень та 500 тисяч гривень визначили громадянам, які отримували торік подарунки і спадщину та здійснювали продаж нерухомого чи рухомого майна. Тим, хто отримував доходи від незалежної професійної діяльності та здавав у найм нерухоме чи рухоме майно, необхідно буде сплатити відповідно 400 тисяч гривень та 100 тисяч гривень податку.

Відрадно, що цього року жителі нашої області активно декларують іноземні доходи. Вже зголосилося 154 людини, тоді як торік їх було лише чотири особи. Вони задекларували 6,1 мільйона гривень доходу, а до бюджету сплатять 1,1 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області