Доведеться відповідати за порушення

Фінансовою та адміністративною відповідальністю завершилася фактична перевірка одного з приватних підприємців Тернопільщини. Як з’ясувалося, підприємець провадив діяльність, свідомо порушуючи податкове законодавство.

Фахівці відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту головного управління ДПС у Тернопільській області встановили ряд порушень. Зокрема, суб’єкт господарювання не провів розрахункову операцію через реєстратор розрахункових операцій із фіскальним режимом роботи за продаж пально-мастильних матеріалів та не видав розрахункового документа. До того ж реалізовувалися підакцизні товари (дизельне пальне) без наявності ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі пальним. Зафіксовані й порушення законодавства стосовно укладення трудового договору, оформлення трудових відносин із працівником, оскільки трудову угоду з останнім на момент перевірки не пред’явили.

За згадані порушення вимог чинного законодавства передбачена фінансова відповідальність у розмірі понад пів мільйона гривень та адміністративна відповідальність.

Перевірка проводилася відповідно до статті 20, пункту 75.1 статті 75, статті 80 Податкового кодексу України з метою вжиття заходів для боротьби з нелегальним обігом і роздрібною торгівлею пальним, здійснення контролю за дотриманням норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, наявності ліцензій, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області