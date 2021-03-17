Двоє — з медалями

Минулого понеділка, 15 березня, в Одесі завершився чемпіонат України з греко-римської боротьби серед юнаків 2006—2007 років народження. За нагороди в молодшій віковій групі змагалися понад три сотні атлетів з усіх куточків нашої держави.

Серед них — і вихованці Тернопільської комунальної дитячо-юнацької спортивної школи з цього виду спорту. Двом із них удалося стати призерами престижних стартів. У ваговій категорії до 38 кілограмів на третю сходинку п’єдесталу пошани піднявся восьмикласник ЗОШ №17 Назар Бабінський. А в баталіях борців, чия вага не перевищує 48 кілограмів, аналогічного успіху домігся дев’ятикласник Великоберезовицької ЗОШ Юрій Радик. Варто відзначити і Дмитра Мілова із ЗОШ №23. Юнак виборов п’яте місце у ваговій категорії до 52 кілограмів.

Юні тернопільські атлети займаються під керівництвом директора навчального спортивного закладу, заслуженого тренера України Андрія Телебана, майстрів спорту Володимира Лучанка і Василя Мончака.

Фото із соціальних мереж