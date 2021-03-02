Ліквідаційна звітність для підприємців, окрім єдиного внеску

Фізичні особи, які перебували на загальній системі, щодо яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань унесено запис про припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, подають ліквідаційні податкові декларації про майновий стан і доходи щодо отриманих доходів на загальній системі оподаткування востаннє за звітний період із дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності. Строки, встановлені Податковим кодексом України (ПКУ) для місячного податкового періоду.

Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області. Нормами ПКУ не передбачено подання ліквідаційної звітності для фізичних осіб, які перебували на спрощеній системі оподаткування.

Фізичні особи, які перебували на спрощеній системі оподаткування, щодо яких до Єдиного державного реєстру внесено запис про припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, подають податкові декларації платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця востаннє за податковий (звітний) квартал, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності з наростаючим підсумком з початку року протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, або до закінчення звітного періоду, на який припадає дата ліквідації.

Електронний документообіг між платником податків і контрольним органом припиняється, зокрема, у випадку наявності в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків інформації про припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця чи незалежної професійної діяльності фізичної особи.

Ліквідаційна податкова декларація про майновий стан і доходи та остання податкова декларація платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця подаються особисто (уповноваженою на це особою) або надсилаються поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області