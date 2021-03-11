Нові звитяги Тараса Радя

Учора в словенській Кранській Горі завершився Кубок світу з лижних перегонів та біатлону. У складі національної параолімпійської збірної України із зимових видів спорту серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та порушеннями зору одним із кращих знову став майстер спорту міжнародного класу, студент Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Тарас Радь.

У класі LW 10—12 (сидячі) 21-річний підопічний заслуженого працівника фізичної культури і спорту, заслуженого тренера України Віктора Федорчака виборов дві срібні і дві бронзові медалі. Завоювавши для початку третє місце в лижному спринті, наш земляк, який три роки тому став параолімпійським чемпіоном у південно-корейському Пхенчхані в одній із біатлонних дисциплін, далі, звісно, головну увагу приділив баталіям стріляючих лижників.

Перегони на десять кілометрів теж завершив із третім часом. А ось індивідуальна гонка на 12,5 кілометра принесла йому «срібло». На другу сходинку п’єдесталу пошани Тарас піднявся і після біатлонного спринту на шість кілометрів, яким учора завершилася програма змагань.

Загалом же параолімпійська збірна України завоювала шість золотих, десять срібних і тринадцять бронзових медалей, що дозволило нашим співвітчизникам посісти друге місце в командному заліку.

На фото: Тарас РАДЬ під час змагань у Словенії.

Фото із соціальних мереж