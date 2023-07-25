Обоє без медалей не залишилися

Нещодавно на лижеролерних трасах Західного реабілітаційно-спортивного центру в селі Яворів на Львівщині вперше провели літні чемпіонат та першість України з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору. Серед тих, хто сперечався за нагороди, були і двоє вихованців тернопільських регіонального центру та ДЮСШ «Інваспорт».

На превеликий жаль, один із лідерів вітчизняних параолімпійців, наш титулований земляк Тарас Радь участі у стартах не взяв. Як розповів наставник тернопільських спортсменів Віктор Федорчак, під час навчально-тренувального збору перед чемпіонатом Тарас відчув дискомфорт у травмованій лівій руці, який не дозволив змагатися на повну силу.

Тож параолімпійський чемпіон та багаторазовий призер аналогічних найпрестижніших перегонів спортсменів, які змагаються сидячи, змушений був відбути на медичне обстеження до сусідньої Польщі. Сподіватимемося, що до початку нового зимового сезону Тарас Радь зуміє повністю відновитися.

Що ж стосується виступів двох згаданих тернопільських атлетів, то серед чоловіків у класі LW 10—12, в якому, до речі, змагається і Тарас Радь, обом вистачило майстерності піднятися на п’єдестал пошани.

Більш досвідчений Володимир Черниш із Копичинців, який уже має досвід участі в престижних міжнародних стартах, повернувся додому з двома бронзовими медалями. Фінішував третім у лижних перегонах вільним стилем на дистанції десять кілометрів і в біатлонному спринті на дистанції 7,5 кілометра. Може також занести до свого активу і четверте місце в спринтерській лижній гонці на відрізку п’ять кілометрів.

Натомість студент Західноукраїнського національного університету, уродженець Порохової Чортківського району Андрій Євтушенко завоював «бронзу» в лижному спринті на п’ять кілометрів. А в згаданих лижних перегонах вільним стилем на десять кілометрів фінішував відразу за призерами. Непогано заявив про себе і в біатлоні, де увійшов до шістки найкращих у спринті на 7,5 кілометра.

Залишається хіба сказати, що участь у змаганнях узяли спортсмени з десяти областей і столиці нашої держави Києва.

На фото: Володимир ЧЕРНИШ (другий зліва під третім номером) став дворазовим бронзовим призером чемпіонату України.

Фото із соціальних мереж