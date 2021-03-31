Опис майна як наслідок податкового боргу

Повідомлення головного управління ДПС у Тернопільській області. Згідно з пунктом 89.1 статті 89 Податкового кодексу України (ПКУ) право податкової застави виникає:

— у разі несплати в строки, встановлені ПКУ, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації, — з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку (підпункт 89.1.1 пункту 89.1 статті 89 ПКУ);

— у разі несплати в строки, встановлені ПКУ, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної контрольним органом, — із дня виникнення податкового боргу (підпункт 89.1.2 пункту 89.1 статті 89 ПКУ);

— у випадку, визначеному в пункті 100.11 статті 100 ПКУ, — з дня укладання договору про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань.

Відповідно до пункту 89.3 статті 89 ПКУ майно, на яке поширюється право податкової застави, оформлюється актом опису.

До акта опису включається ліквідне майно, яке можливо використати як джерело погашення податкового боргу.

Опис майна в податкову заставу здійснюється на підставі рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контрольного органу, яке пред’являється платнику податків, що має податковий борг.

Акт опису майна, на яке поширюється право податкової застави, складається податковим керуючим у порядку та за формою, що затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Відмова платника податків від підписання акта опису майна, на яке поширюється право податкової застави, не звільняє його від поширення права податкової застави на описане майно. У такому випадку опис здійснюється у присутності не менш як двох понятих.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області