Суттєво збільшено сплату податку на прибуток

У січні-лютому цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили до зведеного бюджету майже 21,2 мільйона гривень податку на прибуток підприємств. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Це перевищило очікувані надходження на 24,1 відсотка чи на 17,1 тисячі гривень. До державного бюджету надійшло 18,8 мільйона гривень, а до місцевих скарбниць — 2,4 мільйона. Планові показники перевищені відповідно на 21,2 та 53,1 відсотка.

Упродовж двох місяців цього року до зведеного бюджету надійшло 600 тисяч гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету. Виконання індикативу перевищено майже в п’ять разів. При очікуваних ста тисячах гривень реальна сплата склала 600 тисяч.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області