У лютому сплатили удвічі більше ПДВ

Упродовж січня-лютого цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини спрямували до Державного бюджету України 532,6 мільйона гривень податку на додану вартість, що на 280,7 мільйона більше, ніж торік. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

«Фактично приріст ПДВ до січня-лютого 2020 року склав 89,7 відсотка. Вважаю, що така позитивна динаміка надходження цього платежу є індикатором підвищення податкової культури та доброчесної сплати податків», — деталізував очільник податкового відомства краю. Адже його частка в сплачених до державної скарбниці доходах платниками нашого краю складає 66 відсотків. Цьогорічна сплата перевищила очікувані надходження з податку на додану вартість на 3,8 мільйона гривень.

У лютому цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили 206,4 мільйона гривень податку на додану вартість. Це проти 91,3 мільйона, що спрямували платники в лютому 2020 року. Тобто фактичні надходження ПДВ у лютому зросли на 115,1 мільйона гривень або більш ніж удвічі.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області