Вагомий внесок малого бізнесу

У січні-лютому 2021 року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих бюджетів Тернопільщини 171 мільйон 773,6 тисячі гривень єдиного податку — на 10,3 мільйона більше, ніж очікувалося. Порівняно ж з аналогічним торішнім періодом надходження цього зросли на 6,8 відсотка або на 10,9 мільйона гривень.

Єдиний податок — це система оподаткування, яку охоче обирають представники малого бізнесу, приватні підприємці. Тож значна частка надходжень сплачена суб’єктами підприємницької діяльності — фізичними особами. Впродовж двох місяців цього року вони перерахували 116 мільйонів 927,7 тисячі гривень єдиного податку, що на 11 мільйонів 987,7 тисячі гривень більше, ніж очікувалося. Порівняно з січнем-лютим 2020 року надходження зросли на 13,8 мільйона гривень або на 13,4 відсотка.

Юридичні особи, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, перерахували цього року вже 24 мільйони 524,7 тисячі гривень єдиного податку. Фактична сплата перевищила очікувані надходження на три мільйони гривень. Приріст платежу до минулого року склав 2,2 мільйона гривень або 9,6 відсотка.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку (четверта група спрощенців), сплатили в січні-лютому 2021 року 30 мільйонів 321,3 тисячі гривень єдиного податку.

Варто зазначити, що єдиний податок — платіж, який у повному обсязі спрямовується до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади можуть його використовувати для розвитку своєї інфраструктури. До того ж у місцевих бюджетах надходження єдиного податку — друге за важливістю джерело наповнення дохідної частини.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області