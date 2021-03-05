Вагомий внесок на обороноздатність країни

У січні-лютому цього року платники податків Тернопільщини сплатили до державного бюджету 48,9 мільйона гривень військового збору. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

«Порівняно з аналогічним торішнім періодом наші краяни сплатили для війська на 5,1 мільйона гривень більше. Приріст же до очікуваних надходжень склав 9,4 відсотка чи 4,2 мільйона гривень», — деталізував очільник податкового відомства.

Лише в лютому наші краяни спрямували на потреби війська 27,1 мільйона гривень збору — на 33,8 відсотка або 6,8 мільйона гривень більше аналогічного торішнього показника.

Начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина також нагадав, що військовий збір було впроваджено в Україні із серпня 2014 року. Його ставка становить 1,5 відсотка доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи — резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні.

«Необхідно мати на увазі, що українська армія отримуватиме стабільні кошти для вирішення нагальних питань лише завдяки легальній праці, — наголосив податківець. – Тому закликаємо роботодавців не допускати фактів тіньової зайнятості. Адже неоформлені належним чином трудові відносини позбавляють соціальних гарантій найманих працівників, знижують доходи державного бюджету, а відтак і можливість зміцнення обороноздатності країни».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області