Відображення суми нецільової благодійної допомоги

Згідно з підпунктом 170.7.3 пункту 170.7 статті 170 Податкового кодексу України (ПКУ) не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, в тому числі матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку на доходи фізичних осіб протягом звітного податкового року сукупно в розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з першим абзацом підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ, встановленого на перше січня такого року (у 2021 році — 3180 гривень). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Підпунктом «б» пункту 176.2 статті 176 ПКУ встановлено, що особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати в строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску до контрольного органу за основним місцем обліку.

Форма податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску і порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року за номером 773).

Відповідно до пункту 4 розділу IV цього порядку в додатку 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до розрахунку в графі 6 «Ознака доходу» зазначається ознака доходу, наведена у розділі 1 «Довідник ознак доходів фізичних осіб» додатка 2 до порядку.

Згідно з довідником ознак доходів фізичних осіб сума нецільової благодійної допомоги, в тому числі та, що перевищує встановлений граничний розмір, відображається в додатку 4ДФ до розрахунку за ознакою доходу «169».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області