Виправлення помилок у звітності з єдиного податку третьої групи

Відповідно до першого абзацу пункту 296.3 статті 296 Податкового кодексу України (ПКУ) платники єдиного податку третьої групи подають до контрольного органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з першим абзацом пункту 50.1 статті 50 ПКУ у разі якщо в майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених статтею 50 ПКУ), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Четвертим абзацом пункту 50.1 ПКУ встановлено, що платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, за винятком випадків, установлених пунктом 50.2 статті 50 ПКУ:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, в якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п’ятьох відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.

Форма податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року за номером 578 із змінами та доповненнями.

Якщо юридична особа — платник єдиного податку третьої групи здійснює виправлення самостійно виявлених помилок шляхом подання уточнюючого розрахунку, вона має надати податкову декларацію з відповідною позначкою «Уточнююча» у рядку 1 розділу І «Загальні відомості» податкової декларації.

Уточнюючі податкові декларації подаються окремо за кожний податковий (звітний) період, що уточнюється.

У рядку 3 розділу І податковий (звітний) період, за який уточнюється декларація — ставиться відмітка в одній із клітинок: І квартал, півріччя, три квартали або рік та проставляється рік.

В розділах ІІ «Дохід, що підлягає оподаткуванню» та ІІІ «Розрахунок податкових зобов’язань з єдиного податку» уточнюючої податкової декларації зазначаються правильні показники з урахуванням уточнень наростаючим підсумком.

У рядках 11—17 розділу ІV «Визначення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок» уточнюючої податкової декларації зазначається сума уточнень податкових зобов’язань, яка розраховується шляхом порівняння показників уточнюючої податкової декларації та податкової декларації, яка уточнюється, а також сума нарахованого штрафу та пені, зокрема:

— у рядку 11 — сума податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється (рядок 10 податкової декларації, що уточнюється);

— у рядку 12 — уточнена сума податкових зобов’язань за податковий (звітний) період, у якому виявлена помилка;

— у рядку 13 — сума єдиного податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (рядок 12 — рядок 11 декларації, якщо рядок 12 > рядка 11);

— у рядку 14 — сума податку, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (зазначається тільки позитивне значення: рядок 11 — рядок 12 декларації, якщо рядок 11 > рядка 12);

— у рядку 15 — сума штрафу в розмірі трьох відсотків суми недоплати (рядок 13 х 3%);

— рядок 16 — в уточнюючій декларації не заповнюється;

— у рядку 17 — сума пені самостійно нарахована відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та третього абзацу пункту 129.4 статті 129 ПКУ.

Якщо помилки, зроблені в розділах ІІ та ІІІ податкової декларації, не призвели до заниження податкового зобов’язання за податковий (звітний) календарний квартал (рядок 10 податкової декларації заповнено вірно), то в уточнюючій податковій декларації у розділі ІV заповнюються показники рядків 11 та 12, а рядки 13—17 прокреслюються.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області