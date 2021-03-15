Задля податкової знижки задекларували понад 24 мільйони

У січні-лютому цього року 1435 жителів Тернопільської області подали до податкових органів декларації про майновий стан, аби скористатися своїм правом на податкову знижку. Вони задекларували 24,2 мільйона гривень витрат.

Більшість краян (1212 чи 84,4 відсотка осіб) подали декларації для отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання. Про сплату внесків за договорами довгострокового страхування життя заявили 194 декларанти. Сплата відсотків за іпотечними кредитами стала підставою для податкової знижки чотирнадцяти жителів Тернопільщини. Понесені витрати в зв’язку з пожертвуваннями дали право на податкову знижку чотирьом нашим краянам. Стільки ж вирішили повернути надміру сплачений податок, оскільки переобладнали транспортні засоби. Ще шість осіб задекларували витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, а двоє — витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій та усиновлення дітей.

Після перерахунків декларантам нараховано до повернення 4,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Трохи більше сорока відсотків (1,8 мільйона гривень визначеної до відшкодування суми) вже повернули декларантам.

Варто мати на увазі, що скористатися правом на податкову знижку громадяни можуть упродовж року аж до 31 рудня включно. Ті ж, хто зобов’язаний задекларувати доходи, може це зробити до першого травня 2021 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області