Механізм врегулювання податкового боргу для фізичних осіб-підприємців

Законом України від 4 грудня 2020 року за номером 1072-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», який набув чинності 10 грудня 2020 року, підрозділ 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року за номером 2755-VI зі змінами та доповненнями (ПКУ) доповнено, зокрема, пунктом 1 прим.2. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до нього податковий борг платників податків — фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, який у загальній сумі не перевищує 6800 гривень, може бути врегульований у такому порядку.

Сума податкового боргу (у тому числі штрафні санкції, пеня та проценти за користування розстроченням/відстроченням), що обліковувалася за такими платниками податків станом на перше грудня 2020 року і залишилася непогашеною станом на дату надання відстрочення, може бути відстрочена до 29 грудня 2021 року. Відстрочення здійснюється контрольним органом за місцем обліку платника податків — фізичної особи за його заявою. Відстрочення надається без нарахування процентів за користування таким відстроченням.

У разі погашення платником податків повної суми відстроченого податкового боргу не пізніше визначеного пунктом 1 прим.2 строку штрафні санкції і пеня, передбачені ПКУ, на такі сплачені відстрочені суми не застосовуються та не нараховуються, а застосовані (нараховані) коригуються до нульових показників.

У разі непогашення платником податків повної суми відстроченого податкового боргу до настання визначеного пунктом 1 прим.2 строку, а також у разі її погашення після 29 грудня 2021 року, штрафні санкції і пеня на відстрочені суми, що залишаться непогашеними, нараховуються в загальному порядку згідно з вимогами ПКУ.

При наданні відстрочення згідно з пунктом 1 прим.2 норми статті 100 «Розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків» ПКУ не застосовуються.

У разі виникнення питань щодо врегулювання податкового боргу довідкову інформацію можна отримати в Центрах обслуговування платників, що діють при ДПІ ГУ ДПС в області.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області