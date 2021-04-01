Об’єднана звітність з єдиного внеску та ПДФО

Із першого квітня 2021 року платники податків подають об’єднану звітність із податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Такий розрахунок подається щокварталу, протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Форма та порядок заповнення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску і Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за номером 111/26556 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року за номером 773).

До складу розрахунку входять шість додатків, які є невід’ємною його частиною, і подаються до контрольного органу в складі такого розрахунку. Заповнення показників у розрахунку та додатках здійснюється з розбивкою по місяцях звітного кварталу.

Цього року останній день подання розрахунку за перший квартал для платників податків буде 11 травня 2021 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області