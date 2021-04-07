Одноосібники декларують неоподатковані доходи

Упродовж першого кварталу цього року жителі Тернопільської області, які зобов’язані задекларувати отримані торік доходи, подали 1244 декларації. Вони заявили про отримання 5,3 мільйона гривень доходу.

Сума нарахованих їм податкових зобов’язань склала 962,5 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 80,2 тисячі гривень військового збору. До декларування залучили 59 жителів краю, які надають послуги з обробітку, збору урожаю, інших послуг.

Порядок декларування доходів, одержаних фізичними особами, регулюється нормами Податкового кодексу України. Подавати декларації про майновий стан і доходи необхідно одноосібникам, які самостійно обробляють власні земельні ділянки чи паї, загальною площею понад два гектари та отримують доходи від продажу сільськогосподарської продукції.

Варто мати на увазі, що при отриманні у 2020 році доходів від надання в оренду (суборенду, емфітевзис) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки, паю, майнового паю іншій фізичній особі — орендарю, яка не є податковим агентом, орендодавець визначає свої податкові зобов’язання за результатами року в річній декларації та сплачує податок на доходи фізичних осіб із таких доходів за своєю податковою адресою. Задекларувати такі доходи за 2020 рік необхідно до першого травня 2021 року.

Доходи ж від продажу сільськогосподарської продукції, вирощеної на власних земельних ділянках площею понад два гектари, та доходи від надання власних земельних ділянок в оренду іншій фізичній особі, підлягають оподаткуванню ПДФО за ставкою вісімнадцять відсотків та військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області