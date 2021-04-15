Патріотичний збір від наших краян

Упродовж першого кварталу 2021 року платники податків Тернопільської області спрямували до державного бюджету на потреби українського війська 77 мільйонів 505,3 тисячі гривень військового збору. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

Надходження платежу перевищило сплату торішніх січня-березня на шість мільйонів 413,5 тисячі грн або на дев’ять відсотків.

«Вважаю, це — результат відповідальної позиції працедавців нашого краю. Адже вони гідно оплачуючи роботу своїх працівників, своєчасно перераховують податкові платежі. Відтак держбюджет стабільно отримує кошти для підтримки нашої армії», — констатував очільник податкового відомства Тернопільщини.

Лише в березні наші краяни сплатили 28 мільйонів 607,3 тисячі гривень — на чотири мільйони 841,1 тисячі гривень більше, ніж торік та плюс два мільйони 207,3 тисячі гривень до очікуваних надходжень.

Варто пам’ятати, що лише той, хто працює офіційно й отримує легальні доходи, сплачує відрахування на потреби армії. Військовим збором оподатковуються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, що виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Тож платники, які бажають підтримувати армію, повинні дбати про отримання легальних доходів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області