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Понад 2,6 тисячі жителів краю вже скористалися податковою знижкою

13.04.202113.04.2021Автор Богдан Дікальчук
Понад 2,6 тисячі жителів краю вже скористалися податковою знижкою

На початок квітня цього року своє право на податкову знижку вже реалізували 2639 жителів Тернопільської області. Вони задекларували 43,8 мільйона гривень витрат.

Порівняно з аналогічним торішнім періодом кількість декларантів зросла на 188 осіб, а сума витрат — на 7,1 мільйона гривень.

Найчастіше підставою для подання декларації про майновий стан і доходи задля податкової знижки була оплата навчання. Податковою знижкою задля цього скористалися понад 89 відсотків декларантів — 2184 осіб.

Сплата страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя дала право для повернення податку 405-ти нашим краянам. Витрати по оплаті допоміжних репродуктивних технологій та усиновленню дітей та сплата відсотків за іпотечними кредитами стала підставою для податкової знижки відповідно 45-ти та 22-х осіб. Ще дев’ять жителів Тернопільщини задекларували витрати на сплату видатків для будівництва (придбання) доступного житла, вісім — витрати у зв’язку з переобладнанням транспортних засобів та п’ять — витрати у вигляді пожертвувань.

Після перерахунків декларантам нараховано до повернення  7,9 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, з яких 4,8 мільйона або 61 відсоток уже повернено.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області